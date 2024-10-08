انت الأن تتابع خبر "سر جمال نساء السعودية" … خلطة سعودية رهيبه تبيض الوجه وتزيل التجاعيد وتجعل وجهك أبيض كالبدر من أول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من السيدات يبحثن حول السر وراء البشرة الخليجية البيضاء والخالية من التجاعيد، حيث توجه المرأة السعودية اهتمامًا بالغًا ببشرتها للحفاظ على نضارتها فتتبع نظام صحي غذائي مفيد يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية الضارة كما يتم تطبيق وصفة فعالة للتبييض وهذا ما سوف نتطرق إليه.

وصفة سعودية أصيلة لتفتيح الوجه

سنقدم لكم وصفة فعالة من التراث السعودي الأصيل التي توارثتها الأجيال حيث أنها تساهم في منح البشرة النضارة والإشراق ويمكن تحضيرها بمكونات سهلة وطريقة سريعة كمايلي:

المكونات:

مقدار 3 ملاعق من الخميرة.

2 ملعقة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام:

اولًا يجب خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى الحصول على مزيج متماسك.

وضع طبقة رقيقة من الخليط على الوجه وتوزيعها جيدًا.

ترك الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة فقط.

بعد مرور الوقت المخصص يتم غسل الوجه باستخدام الماء الفاتر ومن ثم وضع مرطب مناسب للبشرة.

تُكرر هذه الوصفة 3 أيام في الأسبوع.

وصفة التبييض الفوري للبشرة

يمكنك التخلص من البقع الغامقة المتواجدة في البشرة في وقت قياسي، وذلك باستخدام هذه الوصفة المجربة.

المكونات:

2 ملعقة من ماء الورد.

1 ملعقة زبادي.

1 ملعقة جل الصبار.

طريقة التحضير: