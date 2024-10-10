ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 8.5% من الناتج المحلي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس، إن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل المعارك مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وارتفع العجز في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% على أساس سنوي في أغسطس، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.

تجاوز الإنفاق على الحروب، التي بدأت في أكتوبر 2023، 103 مليارات شيقل (27.35 مليار دولار).

وأشارت تقديرات لبنك إسرائيل أمس الأربعاء إلى أن العجز سينخفض إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.

وارتفعت عائدات الضرائب 9.6% في سبتمبر وزادت 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وبعد مرور عام على الحرب مع حماس في 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل المضي قدماً على جبهات متعددة: شن هجوم بري ضد حزب الله في لبنان، وتنفيذ غارات جوية في غزة وبيروت، والتهديد بالانتقام من هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ومع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع، فإن التكاليف الاقتصادية سوف تتفاقم أيضا، سواء بالنسبة لإسرائيل.