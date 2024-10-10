ارتفاع الأسهم اليابانية
ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس، حيث قادت المكاسب قطاعي البنوك والتأمين، وبدعم من ثقة ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد الجديد في قرارات المركزي المتعلقة بالفائدة.
وقال بورصة طوكيو في بيان لها: إن مؤشر نيكي الياباني الذي يضم 225 إصدارا أنهى جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.87 في المائة أو ما يعادل 340.42 نقطة، ليصل المؤشر إلى 39277.96 نقطة.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.30 في المائة أو ما يعادل 8.09 نقطة ليغلق عند 2707.24 نقطة.
فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة ما يقارب 0.18 في المائة إلى 148.45 ين في التعاملات الصباحية.
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