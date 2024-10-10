5 شهداء من عائلة واحدة في خان يونس

5 شهداء من عائلة واحدة في خان يونساستشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " بأن الاحتلال قصف منزلا شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة؛ إذ أصغرهم طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها الـ7 أشهر.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين شمال مخيم النصيرات، ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومحيط منطقة التوام والعطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومحيط حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما نسف الاحتلال مباني سكنية شمال قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرض البراوي بمنطقة الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل، ويمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية إلى شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42065 فلسطينيين، وإصابة 97886 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.