روسيا تعلن إسقاط 92 مسيّرة أوكرانية

روسيا تعلن إسقاط 92 مسيّرة أوكرانيةأعلنت روسيا، اليوم، إسقاط دفاعاتها الجوية لـ/92/ طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 8 مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها:" تم تدمير 47 طائرة مسيّرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و15 طائرة مسيّرة فوق بحر آزوف".

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها.