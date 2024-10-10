أستراليا تهزم الصين بثلاثية

أستراليا تهزم الصين بثلاثيةتغلب المنتخب الأسترالي على نظيره الصيني 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز أهداف المنتخب الأسترالي كل من لويس ميلر وكريغ غودوين ونيشان فيلويبالي، في الدقائق (45+2) و(53) و(90+2)، بينما أحرز وينينغ شي هدف المنتخب الصيني الوحيد في الدقيقة (20).

وسيطر المنتخب الأسترالي على العديد من فترات المباراة، ونجح في قلب النتيجة لصالحه، بعدما باغته المنتخب الصيني بهدف مبكر في أول عشرين دقيقة، إلا أن المنتخب الأسترالي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أستراليا هجومه ما أسفر عن الهدف الثاني، والذي حاول بعده المنتخب الصيني العودة لأجواء اللقاء من أجل إدراك التعادل لكن دون جدوى، قبل أن يقضي المنتخب الأسترالي على آمال منافسه ويحسم المواجهة بالهدف الثالث عن طريق فيلويبالي في الظهور الأول له مع منتخب بلاده.

وارتفع رصيد أستراليا إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بينما بقي رصيد الصين خاليا من النقاط في الترتيب السادس والأخير بالمجموعة.