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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024
أخبار مصر
الخميس 10/أكتوبر/2024 - 10:02 ص 10/10/2024 10:02:34 AM
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس من اليوم الخميس 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 15 أكتوبر 2024. ستشهد البلاد طقسًا متباينًا، حيث يكون الجو حارًا خلال النهار على معظم المناطق، بينما يتحول إلى معتدل في ساعات الليل الأولى، ويصبح مائلًا للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر.
ومن المتوقع أن تتشكل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة في مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، ومدن القناة، مع إمكانية انتشارها على الطرق القريبة من المسطحات المائية في شمال الصعيد.