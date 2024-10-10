أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس من اليوم الخميس 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 15 أكتوبر 2024. ستشهد البلاد طقسًا متباينًا، حيث يكون الجو حارًا خلال النهار على معظم المناطق، بينما يتحول إلى معتدل في ساعات الليل الأولى، ويصبح مائلًا للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024

ومن المتوقع أن تتشكل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة في مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، ومدن القناة، مع إمكانية انتشارها على الطرق القريبة من المسطحات المائية في شمال الصعيد.