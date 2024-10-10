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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024

أخبار مصر

الخميس 10/أكتوبر/2024 - 10:02 ص 10/10/2024 10:02:34 AM

حالة الطقس المتوقعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس من اليوم الخميس 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 15 أكتوبر 2024. ستشهد البلاد طقسًا متباينًا، حيث يكون الجو حارًا خلال النهار على معظم المناطق، بينما يتحول إلى معتدل في ساعات الليل الأولى، ويصبح مائلًا للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر.

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 حتى 15 أكتوبر 2024

ومن المتوقع أن تتشكل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة في مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، ومدن القناة، مع إمكانية انتشارها على الطرق القريبة من المسطحات المائية في شمال الصعيد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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