فن ومشاهير

أبرز اللقطات من حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

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القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح أمس الفنان والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية مهرجان المسرح المصري للدورة السابعة.

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افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى 
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افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى 

أبرز الحاضرين 

 

وحرص عدد من الفنانين على حضور المهرجان لدعم مهرجان النقابة ونقيب المهن التمثيلية أبرزهم الفنان يحيي الفخراني والفنانة سهير المرشدي والفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد محمود والفنانة سوسن بدر والفنان محسن منصور والفنانة روجينا وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أبرز المكرمين 

 

كما تم تكريم عدد من الفنانين الفنان القدير يحيى الفخرانى والفنان القدير أحمد راتب وصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى والمخرج سمير العصفورى 

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أبرز المكرمين 
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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