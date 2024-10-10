سر تصدر نور الشريف التريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان الراحل نور الشريف، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت الفنانة إيمان العاصي عن سبب خلافه مع الفنان أحمد عز، وقت تحضيرات فيلم "مسجون ترانزيت".

وتحدثت "إيمان" عن سر الخلاف بين نور الشريف وأحمد عز، من خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة اسعاد يونس، مشيرة أن الراحل نور الشريف قال للفنان أحمد عز أثناء فيلم مسجون ترانزيت: "أنت دلوقتى نجم شباك وأنا شبعت خلاص فلازم اسمك يكون الأول على فيلم مسجون ترانزيت"، ولكن أحمد عز بأخلاقه العالية اعترض على هذا الأمر وقرر أن يضع اسم النجم الكبير نور الشريف قبل اسمه على تتر الفيلم، خاصة أن عز يعلم جيدًا قيمة الفنان نور الشريف الفنية.



أحدث أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "ON"، والذي حقق نجاحا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور منذ بداية عرضه.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



آخر أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر".