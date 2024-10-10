مصير مسلسل "غموض" بعد انفصال بطلته عن منتجه... تدخل نهال عنبر لعودة الثنائي ووليد سامي يحذف منشوره عن الانفصال

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة إلهام عبد البديع أن طلاقها من منتج مسلسل "غموض"، وليد سامي، لم يؤثر على مشاركتها في العمل، مضيفة أن الأمور المهنية تسير بشكل طبيعي وأن العلاقات الشخصية لا تتداخل مع العمل.

ورغم الجهود الكبيرة من الأصدقاء، بما فيهم الفنانة نهال عنبر والفنان إيساف وزوجته، لمحاولة إعادة العلاقة بينها وبين وليد سامي، إلا أن الطلاق لم يتم رسميًا.

الطلاق لم يمنع استكمال العمل

أوضحت إلهام أن المسلسل مستمر دون أي مشكلات حتى الآن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل لم يتأثر بالانفصال الشخصي بينها وبين المنتج وليد سامي. وصرحت: "الشغل ملوش دعوة بالعلاقات الشخصية، والعمل يسير بشكل جيد".

وأكدت أيضًا أن استفسارهم في دار الإفتاء أكد أن الطلاق لم يحتسب بعد، في ظل مساعي الأهل والأصدقاء لإتمام الصلح.

دور مختلف في "غموض"

فيما يخص دورها في المسلسل، كشفت إلهام عن تفاصيل شخصية "حبيبة" التي تقدمها، مؤكدة أنها شخصية غير تقليدية تجمع بين الطيبة والشر، وقال: "الشخصية معقدة جدًا، متقدروش تعرفوا هى طيبة إمتى وشريرة إمتى من كتر الحاجات اللي عندها وتعاملها مع الناس بشكل غريب".

وأضافت أن شخصية "حبيبة" بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية.

فريق عمل متميز

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب إلهام عبد البديع كل من الفنانات نهال عنبر، وفاء عامر، منى فاروق، وندى بهجت.

المسلسل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، وإنتاج وليد سامي.

حذف منشور الانفصال يثير الجدل

انتشر خبر طلاق إلهام عبد البديع والمنتج وليد سامي بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر وليد سامي على حسابه الشخصي في "فيسبوك" منشورًا يعلن فيه انفصاله عن إلهام قائلًا: "كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها". إلا أنه بعد دقائق معدودة قام بحذف المنشور، مما أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة الوضع بينهما.

أعمال جديدة في الأفق

على صعيد آخر، انتهت إلهام عبد البديع من تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل"، الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، من بينهم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، وملك قورة. المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.