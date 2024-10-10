وزارة العمل : 900 فرصة عمل لشباب الدقهلية بالتنسيق مع شركة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، عن توفير 900 فرصة عمل للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة ، من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، بالتنسيق والتعاون بين منطقة العمل بدكرنس وشركة مصر لتأمينات الحياة ، للعمل بوظيفة : وسيط تأمينى ، وتحدد الرواتب حسب سنوات الخبرة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى للأجور مع التزام الشركة بتوفير التأمينات الطبية والاجتماعية لجميع العاملين ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، كما سيتم استلام الطلبات والترشيح لتلك الفرص للشباب الراغبين فى الحصول على الفرص من خلال مديرية العمل - إدارة بحوث العمالة – بديوان عام محافظة الدقهلية ، على أن تقوم ادارة الشركة بتعيين نسبة الـ 5% من ذوى الهمم من إجمالي العاملين طبقاً للنسبة المقررة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، كما تقوم المديرية بالتحقق من "مصداقية فرص العمل" واستلام "العقود " وتتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم ،وتراقب تطبيق القانون .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: العمل ، التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف ، وأضاف وكيل المديرية ، أن مدير منطقة العمل بدكرنس أيمن سلطان ، قام بالتنسيق مع ادارة الشركة لتوفير فرص العمل للجنسين من حملة المؤهلات المناسبة لطبيعة العمل ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب الراغبين فى العمل خلال المبادرة الرئاسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة .