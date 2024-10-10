العالم اليوم - العمانية توقع اتفاقية مع "كانساي" لتزويدها بالغاز المسال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مدتها أربع سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة كانساي إليكتريك باور اليابانية.
وقالت العمانية في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم توريد 400 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا اعتبارا من عام 2026 بموجب الاتفاقية.
وأعلنت العمانية في وقت سابق من أبريل عن اتفاقية مدتها عشر سنوات مع جيرا، أكبر شركة كهرباء في اليابان، لتزويدها بحوالي 800 ألف طن من الغاز سنويا اعتبارا من عام 2025.
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