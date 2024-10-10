العالم اليوم - العمانية توقع اتفاقية مع "كانساي" لتزويدها بالغاز المسال

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وقالت العمانية في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم توريد 400 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا اعتبارا من عام 2026 بموجب الاتفاقية.

وأعلنت العمانية في وقت سابق من أبريل عن اتفاقية مدتها عشر سنوات مع جيرا، أكبر شركة كهرباء في اليابان، لتزويدها بحوالي 800 ألف طن من الغاز سنويا اعتبارا من عام 2025.