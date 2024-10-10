انت الأن تتابع خبر محطات الوقود السعودية تحت رقابة الحملات الرقابية الشاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطلق اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في السعودية بمشاركة أحد عشر جهة حكومية العديد من الحملات الرقابية الشاملة على محطات الوقود السعودية ، حيث تم إطلاق الحملة الرقابية الشاملة الثامنة في الفترة الأخيرة ، وتهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الخدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة في داخل المدن وعلى الطرق الإقليمية في السعودية.

وقد أوضحت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود التابعة لوزارة الطاقة أن الحملة تهدف إلى التأكد من مدى التزام محطات الوقود ومراكز الخدمة بالاشتراطات والأنظمة المتعلقة بالقطاع، عبر إجراء جميع الجهات ذات العلاقة للزيارات بشكل جماعي في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية لتوفير الخدمات المطلوبة على أكمل وجه،واستمرار المراقبة الخدمية لضمان جودة الخدمات المقدمة ، مما يدعم تحقيق أهداف المملكة في رؤية 2023.