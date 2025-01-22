حركة شاحنات المساعدات الإنسانية تتواصل بلا توقف من العريش لمعبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 11:29 صباحاً - مع بداية اليوم الخامس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل حركة شاحنات المساعدات الإنسانية بلا توقف، في مشهد يعكس حجم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، انطلقت قوافل المساعدات من مدينة العريش، لتقطع مسافة 45 كيلومترًا وصولًا إلى معبر رفح، حيث يتم التنسيق الدقيق لدخول الإمدادات إلى غزة.

مئات الشاحنات المحمّلة بالأغذية، الأدوية، الأغطية، المواد الطبية، وحمامات متنقلة، تتوالى على مدار الساعة، في إطار جهود مصرية وعالمية لتقديم الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان غزة. الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا محوريًا في التنسيق والإشراف على تدفق هذه المساعدات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، الأونروا، ومنظمات إنسانية أخرى.

داخل مراكز التجميع في العريش، يبدأ العمل منذ ساعات الصباح الأولى، حيث يقوم المتطوعون بفرز المساعدات وتجهيزها للنقل إلى معبر رفح.يتم تجهيز المساعدات للانطلاق في رحلة عبر الطرق المؤدية إلى معبر رفح، في تنسيق مستمر بين مختلف الأطراف.

وعند وصول الشاحنات إلى المنطقة اللوجستية القريبة من معبر رفح، يشرف الهلال الأحمر المصري على تأكيد وصول المساعدات بشكل آمن، حيث يتم التنسيق مع الجهات المانحة لضمان توصيل الإمدادات إلى مستحقيها. كما يشرف الهلال الأحمر أيضًا على متابعة دخول الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تقوم فرق الهلال الأحمر الفلسطيني باستلام المساعدات وتسليمها للأسر المتضررة.