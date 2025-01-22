فوز دراماتيكي لبرشلونة.. وتأهل ليفربول

فوز دراماتيكي لبرشلونة.. وتأهل ليفربولحجز فريق ليفربول الإنجليزي أولى بطاقات الدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ليل الفرنسي بنتيجة (2- 1) مساء الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من المجموعة الموحدة، والتي شهدت فوزا ثمينا لبرشلونة الإسباني على مضيفه بنفكيا البرتغالي (5- 4)، عزز به حظوظه في التأهل المباشر لثمن النهائي.

ففي المباراة الأولى، واصل فريق ليفربول مسيرته المميزة في المسابقة الأوروبية بفوز سابع تواليا، بعدما تغلب على ضيفه ليل الفرنسي بنتيجة (2- 1) على ملعب "آنفيلد" بمدينة ليفربول.

وسجل المصري محمد صلاح وهارفي إليوت في الدقيقتين (34 ، 67) هدفي ليفربول، والكندي جوناثان دايفيد في الدقيقة (62) هدف ليل.

وشهدت المباراة طرد الجزائري عيسى ماندي لاعب ليل في الدقيقة (59) ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع ليفربول بفوزه السابع في المسابقة محققا العلامة الكاملة، رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، وضمن رسميا أولى المقاعد الثمانية المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي مباشرة.

في المقابل، مني فريق ليل بهزيمته الثانية في المسابقة مقابل أربعة انتصارات وتعادل، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، ويحافظ على حظوظه في التأهل لمرحلة خرج المغلوب.

وفي المباراة الثانية، اقتنص فريق برشلونة الإسباني فوزا قاتلا، بعدما حول تخلفه بنتيجة (2- 4) أمام مضيفه بنفكيا البرتغالي، إلى فوز ثمين (5- 4) بهدف في الوقت بدل الضائع، على ملعب "النور" في لشبونة.

وتألق اليوناني فانجيليس بافليديس لاعب بنفكيا وتقدم لفريقه بثلاثة أهداف سجلها في الدقائق (2، 22، 30 من ركلة جزاء)، فيما جاء الهدف الرابع بنيران صديقة عبر الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة خطأ بمرماه في الدقيقة (68).

في المقابل، قلص برشلونة التقدم مرتين عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة (13)، والبرازيلي رافينيا في الدقيقة (64)، ومن ثم سجل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث قلص ليفاندوفسكي الفارق مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة (78)، ثم أدرك إريك جارسيا التعادل في الدقيقة (87)، وبعدها سجل رافينيا هدف الفوز في الدقيقة (90 +6).

وبفوزه السادس تواليا في المسابقة التي افتتحها بخسارة، رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي اعتمادا على نتائج بقية مباريات الجولة.

في المقابل، مني فريق بنفكيا بهزيمته الثالثة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي نفس الجولة أقيمت خمس مباريات أخرى في نفس التوقيت، أسفرت عن فوز بولونيا الإيطالي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (2- 1)، وبي إس في آيندهوفن الهولندي على مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي (3- 2)، وشتوتجارت الألماني على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (3- 1)، وأتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه باير ليفركوزن الألماني (2- 1)، وتعادل يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي بدون أهداف.

وكانت الجولة افتتحت بمباراتين، في الأولى فاز موناكو الفرنسي على أستون فيلا الإنجليزي (1-صفر)، وفي الثانية حقق أتلانتا الإيطالي فوزا كبيرا على شتورم جراتس النمساوي (5- صفر).