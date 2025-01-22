العالم اليوم - فيديو من جنين.. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر فيديو من جنين.. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 03:29 مساءً - اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتى صباح الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وجنين، وطولكرم.

ووفق البيان: "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يوثق لحظة اعتقال عدد من الفلسطينيين قرب دوار العودة في جنين.