نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار خفيفة متوقعة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع احتمالية رؤية الضباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد طقس السعودية اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 حالة من التقلبات الجوية المؤثرة على مختلف المناطق، حيث أشار المركز الوطني للأرصاد إلى تنوع الأجواء في المملكة بين الرياح المثيرة للأتربة والغبار، مع تكوّن الضباب في بعض المناطق، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في العديد من المدن.

ولقد أكد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة توخي الحذر خاصة في المناطق التي تشهد رياحًا نشطة أو تراجعًا في مستوى الرؤية الأفقية.



توقعات الطقس في مختلف مناطق المملكة

اليوم، سيكون الطقس في السعودية متنوعًا، حيث سيشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى انتشار ضباب خفيف على بعض المرتفعات الجبلية.

وتشير التقارير إلى أن المملكة ستشهد درجات حرارة منخفضة نسبيًا في بعض المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة في أماكن معينة.

الرياح والأمطار في مناطق معينة

كما تشير التوقعات إلى أن الرياح السطحية ستكون قوية في عدة مناطق، مثل تبوك والمدينة المنورة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الأتربة والغبار، مما سيؤثر بشكل كبير على مستوى الرؤية في تلك المناطق، خاصة في المناطق الساحلية.

في حين أن هناك احتمالًا كبيرًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان، بالإضافة إلى بعض مرتفعات مكة المكرمة، وتلك الأمطار قد تترافق مع انتشار الضباب في مناطق مثل عسير والباحة.

درجات الحرارة في بعض المناطق

بالنسبة لدرجات الحرارة في مدن المملكة اليوم، فقد أشار المركز الوطني للأرصاد إلى تنوع كبير في درجات الحرارة بين المناطق، فعلى سبيل المثال، في مكة المكرمة ستكون درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، بينما ستسجل الصغرى 22 درجة مئوية، ما يعكس الطقس المعتدل والمريح هناك.

وفي المقابل، ستكون درجات الحرارة في الرياض أقل، حيث تصل العظمى إلى 21 درجة مئوية، فيما تكون الصغرى 9 درجات مئوية، مما يشير إلى طقس بارد نسبيًا.

وفي المدينة المنورة، ستشهد درجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، بينما ستكون الصغرى 13 درجة مئوية، في حين أن مدينة جدة ستحظى بأجواء معتدلة أيضًا، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

أما في تبوك، ستكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها، حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 3 درجات مئوية، مما يدل على طقس بارد في هذه المنطقة.

وبالنسبة لمنطقة حائل، من المتوقع أن تكون العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 4 درجات مئوية، مما يشير إلى أن المدينة ستشهد طقسًا باردًا جدًا في ساعات الليل.



التغيرات الجوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

في مكة المكرمة، تشير التوقعات إلى طقس هادئ نسبيًا، حيث ستشهد المدينة ضبابًا خفيفًا صباحًا مع انتشار غيوم جزئية في السماء، ومع ذلك، ستكون درجات الحرارة معتدلة نسبيًا، مما يجعل الطقس في مكة مريحًا للمواطنين والزوار.

أما في المدينة المنورة، فسيكون الطقس أكثر تقلبًا مع وجود رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار، ما سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل ملحوظ في بعض الأحيان، وستستمر درجات الحرارة معتدلة في المدينة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع الظروف الجوية السائدة.



الطقس في الرياض وجدة

أما في الرياض، فسيكون الطقس غائمًا جزئيًا مع رياح قوية محملة بالأتربة، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، ودرجات الحرارة ستكون منخفضة نسبيًا، مما يضيف على الطقس البارد هذا اليوم. وفي جدة، ستكون الأجواء مستقرة بشكل عام مع وجود بعض الغيوم في السماء، ولكن درجة الحرارة ستبقى معتدلة، ما يعكس استقرارًا في الطقس في المدينة.

الطقس في الطائف وحائل

في الطائف، سيشهد الطقس وجود ضباب خفيف في ساعات الليل والصباح الباكر، مع تكوّن بعض الغيوم الجزئية، مما يضفي على المدينة أجواءً معتدلة لطيفة، أما في حائل، فسيكون الطقس باردًا جدًا، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في الليل، ما يجعل المنطقة تعيش طقسًا شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من اليوم.

كما ستنخفض درجات الحرارة بشكل عام في منطقة حائل، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية فقط.



حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي

على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى أن البحر الأحمر سيشهد نشاطًا في الرياح السطحية، حيث ستكون الرياح في الجزء الشمالي من البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة.

أما في الجزء الأوسط من البحر الأحمر، فستكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و30 كم/ساعة، وفي الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، ستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و32 كم/ساعة، وقد تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب.

وبالنسبة للأمواج، يتوقع أن تتراوح ارتفاعاتها في الشمال بين متر ومتر ونصف، بينما ستكون متوسطة في الوسط والجنوب، حيث تتراوح الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف مع حركة خفيفة إلى متوسطة.

أما في الخليج العربي، فستسجل الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة تتراوح بين 12 و38 كم/ساعة، بينما ستنشط الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 25 و50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

والأمواج ستكون خفيفة إلى متوسطة في الجزء الشمالي، بينما ستكون مائجة في الوسط والجنوبي.