العالم اليوم - "ميلتون الرهيب" يجتاح فلوريدا.. ويقطع المياه والكهرباء

انتم الان تتابعون خبر "ميلتون الرهيب" يجتاح فلوريدا.. ويقطع المياه والكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - اجتاح إعصار ميلتون فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، جالبا معه البؤس إلى الساحل الذي لا يزال يشهد دمارا أحدثه إعصار هيلين، حيث ضرب المدن برياح تزيد سرعتها عن 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة) بعد أن تسبب في سلسلة من الأعاصير، لكنه لم يوجه ضربة مباشرة لتامبا.

واتجهت العاصفة إلى الجنوب في الساعات الأخيرة ووصلت إلى اليابسة ليلة الأربعاء في سيستا كي بالقرب من ساراسوتا، على بعد حوالي 70 ميلا (112 كيلومترا) جنوب تامبا.

ومازال الوضع في منطقة تامبا يشكل حالة طوارئ كبرى لأن سانت بطرسبرغ سجلت أكثر من 16 بوصة (41 سنتيمترا) من الأمطار، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى التحذير من حدوث فيضانات مفاجئة هناك وكذلك في أجزاء أخرى من غرب ووسط فلوريدا.

وبدا أن ملعب تروبيكانا فيلد الخاص بفريق تامبا باي رايز للبيسبول في سانت بطرسبرغ، قد تعرض لأضرار شديدة، حيث مزقت الرياح العاتية القماش الذي يستخدم كسقف للملعب المقبب .

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أضرار بداخل الملعب. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العديد من الرافعات سقطت أيضا في العاصفة.

ولم يعد أيضا بإمكان سكان سانت بطرسبرغ الحصول على المياه من صنابير منازلهم لأن توقف خط المياه الرئيسي أدى إلى إغلاق بلدية المدينة للخدمة.

ووفقا لموقع يو إس باوراوتاغ ، الذي يتتبع تقارير المرافق، تسببت العاصفة في قطع التيار الكهربائي عن جزء كبير من ولاية فلوريدا، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 2.8 مليون منزل وأعمال تجارية حتى وقت مبكر من الخميس.

ماذا فعل الإعصار؟