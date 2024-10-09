أمانة جدة لا نقبل عودة الأحياء العشوائية مرة أخرى للمحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت أمانة جدة أنها لن تقبل بعودة الأحياء العشوائية مرة أخرى للمحافظة. جاء ذلك خلال تنفيذ أعمال الإزالة لعدد من المباني في حي الحرازات جنوب شرقي محافظة جدة، شملت مباني سكنية ومستودعات ومراكز تجارية تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية.

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، إن مشروع تطوير الأحياء العشوائية يُعتبر من أهم المشاريع في المدن بالمملكة وعلى المستوى الإقليمي، وهدف المشروع هو تحسين جودة الحياة لسكان هذه الأحياء.

وأكد أن أمانة جدة لن تقبل بعودة الأحياء العشوائية مرة أخرى، مضيفًا تم البناء في بعض الأحياء، سواء في شرق المدينة أو جنوبها، بطريقة غير نظامية على أراضٍ لا تمتلك صكوكًا شرعية، ودون رخص بناء، وهذا أمر مخالف وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذه المواقع.

وأضاف البقمي: المواقع التي تمّت إزالتها، سواء في حي الحرازات أو غيرها، تم بناؤها بشكل غير شرعي على أراضٍ غير مملوكة بصكوك شرعية، ودون رخص بناء وهو أمر مخالف وسنتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.

وكانت محافظة جدة قد شهدت في فترة سابقة تنفيذ إزالة الأحياء العشوائية بجدة البالغ عددها 32 حيًا عشوائيًا، وقد تمّ الانتهاء منها بشكل كامل ورفع الحواجز التي وضعت حول تلك الأحياء، فيما شهد عدد منها فتح طرقات رئيسية وأخرى يُعتَزم تنفيذ مشاريع فيها تهدف لتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على الأصعدة كافة.