مارسيل كولر يجهز مفاجآت عديدة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وجود مفاجآت جديدة في تشكيل المارد الأحمر استعدادًا لانطلاق مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري.

مارسيل كولر يجهز مفاجأتين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر قرر الدفع بكلا من عمر الساعي وأشرف داري، بشكل أساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة ببطولة كأس السوبر المصري "..

وأضاف كريم رمزي:" كولر سيعتمد على أشرف داري في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، بدلا من ياسر إبراهيم؛ الذي تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

واختتم:" كولر من المقرر أن يدفع باللاعب عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن، بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا؛ من أجل تعويض غياب محمد هاني الذي سيغيب بسبب الإصابة".

