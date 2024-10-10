سر رهيب لازم تعرفوه.. عشبة سحرية ستجعلك تعود إلى مرحلة الشباب من جديد

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رياض - احمد صلاح - هل تعاني من مشاكل متعددة في الشعر وفروة الرأس؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإليك الحل المثالي: نبات ذيل الحصان. يُعتبر هذا النبات من الأعشاب الفعّالة التي تقوي الشعر وتجعله صحيًا في وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تعزيز نمو الشعر وتغذية فروة الرأس بفضل احتوائه على نسبة عالية من السيليكون والكولاجين. كما يساعد في معالجة الشعر والتخلص من القشرة. في هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير ماسك ذيل الحصان مع مجموعة من الزيوت الأخرى.

مكونات تحضير ماسك ذيل الحصان لتطويل وتغذية الشعر

بالتأكيد ستحبين ماسك ذيل الحصان، فهو يتمتع بخصائص رائعة للحفاظ على صحة الشعر وتعزيز طوله، وهو ما تبحث عنه الكثير من النساء. كما يعمل كمرطب فعال لتنعيم الشعر. لتحضير هذا الماسك، تحتاجين إلى المكونات التالية:

10 جرام فقط من عشبة ذيل الحصان.

1 كوب ماء.

4 قطرات من زيت اللافندر المغذي.

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من زيت الجوجوبا.

غطاء بلاستيكي جيد لوضعه على الشعر.

طريقة تحضير ماسك ذيل الحصان لتطويل وتغذية الشعر

للحصول على شعر صحي وسليم، اتبع الخطوات التالية بدقة: