انت الأن تتابع خبر طريقة سرية لتشغيل الواتساب بدون انترنت بكل سهولة !! وداعا لفلوس النت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطبيق واتساب من التطبيقات المشهورة التي تتيح تواصلا سهلا بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويوفر واتساب العديد من الميزات الرائعة التي تمنح ملايين المستخدمين الخصوصية المطلوبة لتقليل الحرج، وخاصة الخيارات المتعلقة بإخفاء الظهور عن الآخرين وإلغاء ظهور حالة الاتصال للجهات الاتصال أو لبعض الأشخاص المحددين مؤخرا تم إضافة خيار استخدام التطبيق بدون اتصال بالإنترنت كجزء من التحديثات المستمرة والإضافات الجديدة التي تقدمها.

كيفية تشغيل واتساب بدون إنترنت

من المهم الإشارة إلى أن منصة واتساب أمنت القدرة على إبقاء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية متصلة بالإنترنت للحصول على خدماتها، ويمكن أن تكون هناك حتى 4 أجهزة متصلة في وقت واحد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب من الجهاز الرئيسي.

ومن ثم قم بالضغط على الأجهزة المرتبطة.

حدد متعدد الأجهزة multi device beta.

وبعد ذلك انقر فوق قائمة joint beta.

ابدأ في إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والمحادثات.

طريقة إخفاء الأونلاين على واتساب

سنوضح لك كيفية إخفاء وضعك على الإنترنت وكيفية إظهار أنك متصل عن بعض جهات الاتصال أو الأشخاص المحددين، وخاصة بعض الأفراد الذين لا ترغب في أن يظهر أنك متصل أمامهم، وذلك لتجنب التواصل معهم: