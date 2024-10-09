5 أطعمة قد تجعلكم أصغر بعشر سنوات.. تعرفوا عليها

5 أطعمة قد تجعلكم أصغر بعشر سنوات.. تعرفوا عليهايعد الحفاظ على المظهر الشبابي هدفًا أساسيًا لكثير من الأشخاص عندما يتعلق الأمر بمظهرهم. ومع التقدم في العمر، ستلاحظون تغيرات طفيفة مثل تجعد الجلد وترهله وظهور الشعر الرمادي على سبيل المثال. وقد يهمكم الإطلاع على مشروبات بديلة عن الماء تساعد على ترطيب الجسم من الداخل.

دراسة وفقًا لخبير تغذية

في حين قد يبدو الأمر وكأنكم لا تستطيعون فعل الكثير حيال ذلك دون إجراءات تجميلية جراحية، كشف أحد الخبراء أن بعض التغييرات في نظامكم الغذائي يمكن أن يساعدكم في الواقع على البقاء بمظهر أصغر سنًا لفترة أطول.

أوضح الدكتور ديف رايلي، كبير العلماء في Absolute Collagen، كيف يمكن للأطعمة الغنية بنوع من البروتين المعروف ب “الكولاجين” أن تساعد في الحفاظ على قوة الجلد وتماسكه. وفقًا للدكتور رايلي، فإن الكولاجين هو أحد المكونات الرئيسية للأربطة والأنسجة الضامة، وهو مليء بخصائص التئام الجروح وتعزيز الجلد. وقال إنه يمكن أن يقلل بالتالي من ظهور التجاعيد ويحسن ملمس الجلد بشكل عام ويساعد في تعافي العضلات.

كما أشار في دراسته، أنه ليس سرًا أن الطعام الذي تتناولونه له تأثير مباشر على صحتكم ورفاهيتكم. والهدف من اتباع نظام غذائي متوازن والوعي بالعناصر الغذائية الموجودة في طعامكم لن يفيد صحتكم العامة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في إنتاج الكولاجين على وجه التحديد.

وأضاف أنه مع التقدم في السن وانخفاض إنتاج الكولاجين لديكم، فإن إجراء تغييرات صغيرة لتضمين المزيد من المكونات التي تعزز الكولاجين في وجباتكم سيكون له فائدة حقيقية على مظهر وقوة بشرتكم.

أطعمة قد تجعلكم أصغر سنًا

1- الدجاج ، نصح الدكتور رايلي بأن الدجاج “ضروري” لإنتاج الكولاجين. وقال أن الأحماض الأمينية والمعادن التي تحصلون عليها من هذا اللحم الشعبي مثالية لمساعدة الكولاجين في جسمكم على العمل بكفاءة.

2- بياض البيض، يعد بياض البيض مصدرًا شائعًا آخر للبروتين كما يستخدمه رواد الصالة الرياضية، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستعادة العضلات فقط. حيث أوضح الدكتور رايلي أن بياض البيض غني بشكل خاص بحمض أميني يسمى البرولين، وهو مكون أساسي للكولاجين ويساعد في مساعدة بشرتكم المتوهجة. كما أنه من السهل نسبيًا دمجه في نظامكم الغذائي، حيث يمكنكم استبدال استخدام معظم الوصفات للبيض بمزيد من بياض البيض، بنسبة 1:2 أو 1:3.

3- التوت بأنواعه، وفقًا للدكتور رايلي، فإن التوت ليس فقط فواكه لذيذة ومتعددة الاستخدامات، ولكن فيتامين سي الذي يحتويه هو وسيلة رائعة لتعزيز إنتاج الكولاجين داخل جسمكم. كما قال أن الفراولة وبعض أنواع التوت الأسود تبدأ في الظهور في أواخر الربيع، ويمكن إضافتها ببساطة إلى حبوب الغرانولا الصباحية أو تناولها كوجبة خفيفة في المساء للمساعدة في تعزيز مستويات الكولاجين لديكم.

4- الثوم ، قال الدكتور رايلي إن الثوم أيضًا يعتبر عنصر مهم في إنتاج الكولاجين. وتابع أنه مليء بمركبات الكبريت، وهو ضروري لتكوين ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة. كما أضاف أنه من خلال إضافة الثوم إلى وجباتكم سواء مفرومًا في الصلصات أو مشويًا مع الخضار أو منقوعًا في الصلصات، فأنتم بذلك لا تعززون النكهة فحسب، بل تدعمون أيضًا البشرة النابضة بالحياة. وإليكم تجربتي مع عصير السبانخ للبشرة ونتائجه السحرية!

5- البقوليات، بالنسبة للأشخاص النباتيين، تعد البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص “أفضل الخيارات” لدعم الكولاجين. قال الدكتور رايلي في هذا الصدد، أن البقوليات غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي رائعة للمساعدة في إنتاج الكولاجين.

وعلاوةً على ذلك، فإن البقوليات تشكل عنصرًا أساسيًا فعالًا من حيث التكلفة حيث يمكن دمجه في مجموعة متنوعة من الأطباق، من الحساء والصلصات إلى صلصات البولونيز. في حال لم تتمكنوا من الحصول على ما يكفي من الكولاجين من خلال النظام الغذائي وحده، فهناك أيضًا مكملات غذائية متوفرة.

وأضاف الدكتور رايلي، أنه بالإضافة إلى اتخاذ خيارات أكثر وعيًا بالكولاجين أثناء التسوق لشراء المواد الغذائية، فإن إحدى أسهل الطرق وأكثرها فعالية لدمج هذا البروتين الأساسي هي تناول مكملات الكولاجين.*وكالات

