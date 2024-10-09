انت الأن تتابع خبر «علامة خطيرة على واتساب».. إذا ظهرت في هاتفك تخلص منه فوراً! احذر من التجسس والمراقبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الأخيرة ازدادت التحذيرات المتعلقة بتطبيقات المراسلة مثل واتساب حيث تم اكتشاف بعض العلامات التي قد تشير إلى أن هاتفك قد تعرض للاختراق أو المراقبة وهذا الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا على خصوصيتك وأمانك الشخصي فالعديد من المستخدمين لا يدركون أن ظهور بعض العلامات على التطبيق قد يكون دليلاً على وجود خطر محدق قد ينتهك حياتهم الخاصة.

علامات التجسس على الواتساب

إذا لاحظت أي تغييرات غير مألوفة على تطبيق الواتساب الخاص بك مثل بطء ملحوظ في التطبيق أو توقفات مفاجئة خلال المكالمات قد يكون ذلك إشارة إلى أن هناك من يراقب أو يتجسس عليك أحيانًا قد تتلقى رسائل غير مألوفة تحتوي على روابط مجهولة المصدر أو طلبات غريبة وهذا قد يكون محاولة للاختراق من قبل جهات مشبوهة تسعى للسيطرة على بياناتك الشخصية.

كيف تحمي نفسك من التجسس