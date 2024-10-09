قفزة فى قيمة عمر مرموش التسويقية قبل مباراة مصر ضد موريتانيا لتصل إلى 40 مليون يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - ارتفعت القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت، بعد تألقه بانطلاقة تهديفية مميزة، في الدوري الألماني الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، وذلك قبل ظهوره مع منتخب مصر ضد موريتانيا يوم الجمعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وزدات القيمة التسويقية للدولى المصري بقيمة 18 مليون يورو لتصل قيمته إلى 40 مليون يورو بعدما كانت قيمته 22 مليون يورو فقط فى التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركت"، الذى تم الإعلان عنه اليوم، الأربعاء.

كما يتواجد عمر مرموش فى صدارة قائمة أكثر المساهمين تهديفيا بـ12 هدفا، في الدوريات الأوروبية الكبرى متساويا مع روبرت ليفاندوفسكى، نجم برشلونة.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-25، وذلك للمرة الرابعة من أصل 6 جولات خاضها في بوندزليجا الموسم الحالي.

ويمتلك آينتراخت فرانكفورت 13 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الألماني، جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة فى لقاء والتعادل مثله وتسجيل 14 هدف وتلقي 9، ليحتل المركز الثالث فى الترتيب.

وضمت قائمة اللاعبين الأكثر زيادة في الدوري الألماني كلا من:

ألكسندر بافلوفيتش، 50 مليون يورو + 20 مليون.

عمر مرموش، 40 مليون + 18 مليون.

إنزو ميلوت ، 42 مليون + 12 مليون.

ميكايل أوليسي، 65 مليون + 10 ملايين.

هوجو إيكيتيكي، 30 مليون + 10 ملايين.

جانويل بيلوشيان، 20 مليون + 10 ملايين.

أنجيلو ستيلر ، 28 مليون + 8 ملايين.

كريم أديمي ، 35 مليون + 7 ملايين.

جيمي بينوي جيتينز، 35 مليون + 7 ملايين.

أنطونيو نوسا، 22 مليون + 7 ملايين.