انت الأن تتابع خبر ابوزيد: المقاومة في غزة عادت تقاتل كما لوكانت في اليوم الاول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تحليله لتطورات الاحداث في غزة وجنوب لبنان، تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد حول المقاومة في غزة وعملياتها المتواصلة ضد قوات الاحتلال.

وقال ابوزيد ان المقاومة في غزة عادت تقاتل كما كانت تقاتل في اليوم الاول للعملية العسكرية مع اختلاف في شكل تكيتك المقاومة التي تركز على عدم الاشتباك المباشر والحاسم مع قوات الفرقة المدرعة 162 التي تحاول التوغل باتجاه جباليا ومحور اخر من طريق الرشيد الى شمال غزة ، الامر الذي يشير على اصرار الاحتلال تنفيذ خطة الجنرالات بالقوة، واشار ابوزيد الى ان المنطقة التي يقاتل بها الاحتلال في شمال غزة اعلن اكثر من مرة انها تم القضاء على المقاومة فيها لامر الذي يؤكد ان هذا النوع من العمليات تنجح المقاومة باعادة انتاج نفسها كل مرة في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال.

وحول ما يجري جنوب لبنان اشار ابوزيد الى ان الحديث عن فك ارتباط حزب الله عن مصير وقف اطلاق النار في غزة، دعاية اعلامية يتم تداولها استنادا على عدم اشارة نائب امين عام حزب الله نعيم قاسم في خطابه الاخر امس الى الارتباط بين غزة وحزب الله وهذه الاشارة التي لم ترد بالفعل في خطاب نعيم قاسم ليست بالضرورة انها قرار من الحزب ، الا ان الاعلام العبري تلقفها وبدأ يروج لها في محاولة لاظهار انه حقق انجاز بتفكيك الجبهات ، ومن ناحية اخرى ان الضربات اثرت على حزب الله ودفعته الى الظهور بمظهر الضعيف، واشار ابوزيد الى ان حزب الله لن يقبل باي حال من الاحوال بان يخرج بمعادلة صفرية من كل مايجري على الاقل امام الحالة السياسية اللبنانية الداخلية ، وميدانيا لفت ابوزيد الى ان حزب الله لايزال يمنع اي تقدم لقوات الاحتلال على المحوين محور الوزاني المطلة كفر كلا ، ومحور مارون الراس.

واضافة ابوزيد ان ماظهر في المقطع الذي روجه الاحتلال حول رفع العلم الاسرائيلي في مارون الراس عليه ملاحظات بان التل التي تواجد علية جنود الاحتلال لاتبعد اكثر من 200 متر وهي تلة تتواجد فيها قوات اليونيفيل الدولية وهذا مايفسر ما تحدث عنه حزب الله بان اسائيل تعمد الى استخدام نقاط القوات الدولية اليونيفيل من اجل الاحتماء بها.

واشار ابوزيد الى ان عدد القوات التي تقاتل جنوب لبنا وصل الى 4 فرق عسكرية ويبدو ان الاحتلال يريد من خلال قناله جنوب لبنان الوصول الى بنت جبيل شمال مارون الراس ومرجعيون شمال كفركلا.

واشار ابوزيد الى ان مؤشرات لارد الاسرائيلي على ايران ترتفع حيث اتصال نتنياهو مع بايدن اليوم الاربعاء قد يحدد الشكل النهائي للرد في ظل الخلالفات الاسرائيلية الامريكية على حجم الرد وليس على الرد نفسه.