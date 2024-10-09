انت الأن تتابع خبر خبير تقني يكشف سرًا مذهلًا وراء تفعيل وضع الطيران على الهواتف.. لن تتوقع الفائدة الخفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضع الطيران هو واحد من الخيارات الموجودة في كل هاتف ذكي ولكن الكثير من الناس لا يعرفون الفوائد الحقيقية وراء تفعيل هذا الوضع يتساءل البعض عن سبب وجوده وعن تأثيره على الهاتف قد يكون الغرض الأساسي منه هو منع الإشارات اللاسلكية عند الصعود على الطائرة لكن فوائده تتعدى هذا الاستخدام فقط.

كيف يؤثر وضع الطيران على الهاتف

عند تفعيل وضع الطيران يتوقف الهاتف عن إرسال أو استقبال أي إشارات لاسلكية بما في ذلك المكالمات الرسائل النصية والإنترنت كما يتم تعطيل جميع أنواع الاتصال اللاسلكي مثل الواي فاي والبلوتوث والشبكات الخلوية هذا يؤدي إلى توفير كبير في البطارية لأن الهاتف لا يحتاج إلى البحث عن الشبكات أو الحفاظ على الاتصال بها وهو أمر يستهلك طاقة كبيرة بشكل طبيعي.

استخدامات وضع الطيران في الحياة اليومية

إلى جانب استخدامه عند السفر يمكن استخدام وضع الطيران في الحياة اليومية لتحقيق بعض الفوائد المفيدة يمكن استخدامه عندما تحتاج إلى التركيز الكامل دون إزعاج من المكالمات أو الإشعارات مثل عند الدراسة أو العمل كما أنه فعال في تقليل التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهاتف خاصة أثناء النوم أو في الأماكن التي تحتاج فيها إلى راحة من الإشعارات المستمرة.

وضع الطيران وسرعة شحن الهاتف