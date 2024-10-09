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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: وضع نظام استقصاءات رأي محايد للمنظومة الضريبية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 08:09 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد كجوك، وزير المالية ، إن المنظومة الضريبية الجديدة تضع نظام استقصاءات رأي محايد.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الهدف من وضع نظام المحايدة هو قياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة بغرض تصحيح المسار بشكل دوري ومستمر.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري والتي تعد أحد عناصر نجاح المرحلة الأولى من الحوافز الضريبية، مشيرًا إلى مضاعفة ميزانية مصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف.
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