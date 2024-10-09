- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل..وزير الاستثمار: صرف أعباء الصادرات في مدة لا تتجاوز 90… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج رد أعباء الصادرات يشمل جدولة لجميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 ، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة.
وأضاف الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد بالعاصمة الإدارية، أن البرنامج يضم أيضًا شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها.
وتابع: “بجانب التزام كامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل..وزير الاستثمار: صرف أعباء الصادرات في مدة لا تتجاوز 90… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.