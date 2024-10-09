عاجل..وزير الاستثمار: صرف أعباء الصادرات في مدة لا تتجاوز 90…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج رد أعباء الصادرات يشمل جدولة لجميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 ، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة.

وأضاف الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد بالعاصمة الإدارية، أن البرنامج يضم أيضًا شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها.

وتابع: “بجانب التزام كامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة”.