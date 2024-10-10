انت الأن تتابع خبر خد بالك ع صحتك..!! ما هي أعراض جلطات الدماغ قبل حدوثها؟ وكيفية الوقاية؟ من الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.. متجيش تقول معرفش !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظرًا لأن السكتة الدماغية تعتبر السبب الثالث الرئيسي للإعاقة، فقد قدم خبراء الصحة بعض النصائح التي يمكنك من خلالها تقليل المخاطر في فصل الشتاء.

يمكن أن يؤثر فصل الشتاء

على صحتنا بطرق متعددة ويفيد خبراء الصحة أنه خلال الأشهر الباردة، قد يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى آثار غير متوقعة على القلب، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث فقدان مفاجئ لخلايا الدماغ أو موتها بسبب تراكمات دموية نتيجة انسداد في أحد الشرايين.

وفي هذا السياق

أوضح الدكتور كونال بهراني، مدير قسم الأعصاب في مستشفى فورتيس إسكورتس، أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتعطل تدفق الدم إلى الدماغ إما بسبب انسداد الأوعية الدموية، أو نتيجة انفجار الأوعية الدموية في الدماغ، وهو ما يُعرف بالسكتة الدماغية النزفية.

كيف تتكون الجلطات

“الجلطة تعني تجمع وتلاصق كتل من خلايا الدم، مما يؤدي إلى انسداد جدار الشريان الدم، الذي مهمته أن يسري في الشريان لتغذية الخلايا، يتوقف عن التدفق، وبالتالي تتوقف الخلايا التي لا يصلها الدم عن العمل، وقد تتعرض للتلف أو الموت وأشار إلى أن هناك نوعين من الخلايا، عند موتها، لا توجد خلايا أخرى تعوضها وتنمو بدلاً منها، وهما خلايا المخ وخلايا القلب.”

متى تحدث السكتات القلبية والدماغية