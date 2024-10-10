انت الأن تتابع خبر انس الكرش للأبد.. وصفة جبااارة لإزالة الكرش وتنحيف البطن مجربة 100٪ ستخلصك من الدهون بسرعة بدون تكميم..هتتفاجئ من النتيجة!!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إزالة الكرش في اسبوع واحد سنقدم لكم وصفة مجربة للتخلص من الكرش، باستخدام الزنجبيل والليمون، حيث يواجه الكثيرون صعوبة في التخلص من دهون البطن هذه الوصفات طبيعية بالكامل 100٪ للتخسيس، مع تجنب المواد الكيميائية والعمليات الجراحية في هذا المقال، سنتعرف على ثلاث وصفات طبيعية فعالة.

وصفة لإزالة الكرش مجربة بالزنجبيل والليمون

في البداية ضعي الماء في وعاء.

ثم أضيفي ملعقة من الشاي الأخضر، بالإضافة إلى كمية مناسبة من الزنجبيل وأوراق النعناع.

يمكنك أيضًا إضافة قشر الرمان أو قشور الليمون.

بعد ذلك، قومي بغلي المزيج واشربيه يومياً على معدة فارغة لتحصلي على نتائج ملحوظة خلال أسبوع، فإن هذا المشروب يساعد بشكل فعال في حرق الدهون.

اقوى وصفة طبيعية لإزالة الكرش بقشر الليمون

قومي بأخذ 5 ليمونات وعصريها في كوب.

ثم اغلي قشر الليمون في لتر من الماء وأضيفي إليه عصير الليمون.

تناولي هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة قبل الإفطار بساعة، وستلاحظين نتائج واضحة خلال أسبوع.

وصفة بالزنجبيل للتخسيس