«سر من أكبر عطار في البلد»... ضع ملقعة زيت على الكمون في هذه المناطق بالجسم واتفرج ماذا سيحدث بعد مرور ربع ساعه فقط.. طريقة التحضير!!

انت الأن تتابع خبر «سر من أكبر عطار في البلد»... ضع ملقعة زيت على الكمون في هذه المناطق بالجسم وشاهد ماذا سيحدث بعد مرور ربع ساعه فقط.. طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الأعشاب الطبيعية من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية والمواد الفعالة التي تساهم في تحسين صحة الجسم وعلاج العديد من الأمراض، و من بين هذه الأعشاب نذكر الكمون الذي يستخدم منذ الاف السنين في الطب التقليدي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات، و إلى جانب الكمون، يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، منها تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، و عند مزج زيت الزيتون مع الكمون، نحصل على تركيبة فعالة يمكن أن تفيد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الالتهابات، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

ينصح الاطباء بزيت الزيتون على الكمون

يمثل مزج زيت الزيتون مع الكمون وصفة مثالية لعلاج العديد من المشاكل الصحية، و يحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة، ومضادات أكسدة قوية، فيما يحتوي الكمون على مركبات تساهم في تحسين الهضم والحد من التهابات الجسم، و من فوائد هذه التركيبة أنها تساعد في تقليل الشعور بالانتفاخ وتهدئة الام المعدة، و كما تساهم في تحسين صحة البشرة والشعر، حيث تعمل على ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الكمون