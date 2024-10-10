انت الأن تتابع خبر جوزك هيتجنن عليكي!!.. زيت الزيتون مع الزبادي هيرجعلك نضارة بشرتك حتى لو عمرك 70 سنة هترجعي عمرك اللي راح يامدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من أبرز الزيوت الطبيعية التي تحمل فوائد عديدة للبشرة فهو لا يساهم فقط في تحسين لونها بل يساعد أيضا في التخلص من آثار البقع وحب الشباب وتفتيح المناطق الداكنة بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الزبادي من المنتجات الطبيعية الغنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة وتزيد من إشراقها في هذا المقال، سنقدم لك طريقة استخدام زيت الزيتون مع الزبادي لتحضير وصفة فعالة لتجديد شباب البشرة.

وصفة زيت الزيتون مع الزبادي

تعد هذه الوصفة واحدة من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد كما أن مكوناتها البسيطة تتوفر بسهولة في أي منزل، إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة ماء الورد

ملعقة خميرة

طريقة التحضير

قومي بمزج الزبادي مع ماء الورد في وعاء.

ضعي ملعقة من الخميرة في المزيج وامزجي المكونات حتى تتجانس جيدا.

أضيفي زيت الزيتون إلى المزيج وواصلي التحريك حتى يصبح القوام متناسق.

ضعي الخليط على بشرتك ودعيها حتى تمتصه بالكامل.

مع الاستمرار في اتباع هذه الوصفة بشكل منتظم ستلاحظين تحسن ملحوظ في إشراقة بشرتك وتفتيحها.

وصفة الزيوت الطبيعية

تعتبر وصفة الزيوت الطبيعية من الخيارات المثالية للعناية بالبشرة حيث تساهم في تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، لتحضير هذه الوصفة إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت قرنفل

ملعقة زيت سمسم

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة التحضير