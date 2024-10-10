انت الأن تتابع خبر «سنك هينزل 30 سنه»... بقطعه خميره صغيره ستصنعي اجود ماسك لاخفاء تجاعيد البشره وايقاف الشيخوخه.. طريقه التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

يسعى الكثير من الأفراد للحفاظ على شبابهم وصحتهم لأطول فترة ممكنة، و يعتبر اعتماد نمط حياة صحي يرتكز على مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية والمبيدات خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف، و يمكن أن يسهم استخدام الأعشاب الطبيعية والمكونات العضوية في الوقاية من الأمراض المزمنة، التي قد تؤثر على مظهر الجسم وتؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، و من خلال موقع “دوت الخليج”، سنتناول التفاصيل.

فوائد الخميره للشيخوخه

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كونكورديا في كندا أن فطر الخميرة قد يكون مفتاحا لفهم عملية الشيخوخة بشكل أفضل، و نظرا للتشابه الكبير بين خلايا الخميرة والخلايا البشرية، أجرت مجموعة من الباحثين تجارب لاستكشاف كيفية إبطاء عملية الشيخوخة لدى هذا الفطر، وقد اكتشفوا وجود أكثر من ست مجموعات من الجزيئات التي تلعب دورا مهما في تأخير الشيخوخة.

طريقه خلط مكونات لصنع ماسك الخميره

من بين الاستخدامات الشائعة لفطر الخميرة هو إعداد ماسكات طبيعية للبشرة، يساهم ماسك الخميرة في تعزيز صحة البشرة من خلال تغذيتها وتجديد خلاياها، و إن استخدام الخميرة كعنصر أساسي في العناية بالبشرة يساعد في مقاومة علامات التقدم في السن، مما يجعل البشرة أكثر حيوية وشبابا.

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