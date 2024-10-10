انت الأن تتابع خبر أكثرها انتشارًا “تنميل اليدين أو القدمين” …. طبيب فرنسي يكشف 8 علامات خطيرة إذا ظهرت في الجسم فهي علامة على الإصابة بالسكري الصامت… اعرفها الآن قبل فوات الاوان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض الكثير من الأشخاص من مشكلة تنميل اليدين والقدمين والتي من الممكن أن تستمر لعدة دقائق دون معرفة السبب وراء هذا الأمر، لذلك قام عدد كبير من الأطباء من إجراء الأبحاث والفحوصات الطبية لمعرفة السبب وراء ذلك إلى أن توصلوا إلى أن هذه الأعراض من أقوى أسباب الإصابة بمرض السكري الصامت، واليكم المزيد من التفاصيل حول هذا المرض.

ما هو السكري الصامت

يعتبر داء السكري الصامت من أخطر الأمراض التي قد تصيب الشخص في سن مبكر وبشكل صامت تماما وبدون ظهور اعراض خطيرة ومن ثم يتم اكتشاف المرض بشكل مفاجئ، حيث يشعر الشخص ببعض الأعراض اليومية العادية تماما والتي تتكرر بشكل مستمر والتي تدل على اصابة الشخص بهذا المرض، وفي حالة عدم استشارة الطبيب وتناول الأدوية الطبية فسوف يؤدي الأمر الى تدهور حالة الشخص بالكلية.

علامات مبكرة تنذر بالإصابة بمرض السكر الصامت

يوجد عدد كبير من العلامات المرضية الخطيرة التي تدل على اصابة الشخص بداء السكري الصامت، ومن أول هذه الأعراض ما يلي: