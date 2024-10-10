تفاصيل جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي.. موقف كولر

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أحمد جودة - القاهرة - لازالت تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

تفاصيل جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10"، أن مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي، أنه يرغب في حسم ملف صفقة المهاجم الجديد، قبل السفر إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر المصري".

وأضاف:" إدارة النادي الأهلي عرضت على مارسيل كولر العديد من المهاجمين الأجانب المرشحين للتواجد في الفريق، من أجل اختيار أفضلهم".

وأشار كريم رمزي:" مارسيل كولر رتب المهاجمين الذين تم عرضهم عليه من قبل مسئولي النادي الأهلي، حسب إمكانيات كل لاعب؛ وسيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة ".

واختتم:" هناك سرية شديدة من قبل لجنة الاسكاوتنج والجهاز الفني وإدارة التعاقدات وجميع الإدارات في النادي الأهلي، بشأن صفقة المهاجم الأجنبي الجديد، حتى تتم الصفقة".