الشمراني ينشر صورة من مباراة الهلال والأهلي : ابحثوا لي عن مخرج لأشكك في صحتها !

انت الأن تتابع خبرالشمراني ينشر صورة من مباراة الهلال والأهلي : ابحثوا لي عن مخرج لأشكك في صحتها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مشهد يثير الفضول نشر الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني صورة لمدرب الهلال، خيسوس، أثناء تواجده على أرض الملعب خلال مواجهة فريقه مع الأهلي. ومع تعليقه الطريف على الصورة، أثار الشمراني العديد من التساؤلات حول واقعيتها.

في هذا المقال نستعرض تفاصيل الصورة وتفاعل الشمراني، وما تعكسه من الأجواء المحيطة بالمنافسات الرياضية بين الأندية الكبرى.

الشمراني ينشر صورة من مباراة الهلال والأهلي