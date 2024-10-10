هل يلجأ الأهلي إلى الفيفا؟.. تطورات جديدة بشأن أزمة القندوسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي بلال السيسي عن تطورات جديدة بشأن أزمة النجم الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء بعد تصريحاته الأخيرة.

تطورات جديدة بشأن أزمة القندوسي مع الأهلي

وقال الناقد الرياضي بلال السيسي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" النادي الأهلي يفكر في تقديم شكوى ضد أحمد القندوسي إلى الفيفا، بسبب أنه أدلى بمعلومات خاطئة عن النادي في وسائل الإعلام دون مستندات".

وأضاف:" الأهلي يرغب في ذلك من أجل تأمين نفسه من مستحقات أحمد القندوسي، واللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع النادي، ولذلك الفيفا ستحكم للاعب لأن النادي هو الذي يريده أن يرحل".

وأشار:" هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع القندوسي خلال الفترة المقبلة، وتعد أبرزهم ناد زد إف سي، وسيراميكا كليوباترا الذي لن يفرط في اللاعب بسهولة لأنه من العناصر الأساسية في الفريق".