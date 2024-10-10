نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف تفاصيل جديدة عن ستاد الأهلي وتصميمه أمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جديدة بشأن ستاد الأهلي الجديد والمنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور يكشف تفاصيل جديدة عن ستاد الأهلي وتصميمه أمريكي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اتكلمنا في نص سبتمبر إلى فات عن ستاد الأهلي وقولنا إن بعد ١٠ أكتوبر هيكون في كشف كافة التفاصيل الخاصة بالاستاد".

وتابع:" امبارح المدير التنفيذي للنادي الأهلي أعلن أن الشركه المنفذة لتصميم الاستاد شركه أمريكية وتم اعتماد أمر الإسناد إلى الشركة والإعلان عن التصميم قريب ".

وأختتم:" كان من المفترض حسب معلومتنا إن يكون في احتفال في نص اكتوبر ولكن بعد خسارة السوبر الافريقي واستعداد الفريق للسوبر المحلي سيتم دراسة الموعد المناسب لإقامة الاحتفالية والإعلان عن تصميم الاستاد والمدينة الرياضية بعد الموافقة عليهم بشكل رسمي من جانب شركة القلعة الحمراء".