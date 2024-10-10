نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة فنزويلا في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

ستُقام المباراة في ملعب "مونومنتال دي ماتورين" ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد خوضه ثماني مباريات. حيث حقق الفريق انتصارات على الإكوادور، بوليفيا، باراجواي، بيرو، البرازيل، وتشيلي، لكنه تعرض لهزيمتين من أوروجواي وكولومبيا.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب فنزويلا المركز السادس برصيد 10 نقاط، متساويًا مع البرازيل في عدد النقاط.

تُقام المباراة يوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة SSC1 HD التابعة لشبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية.