ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب في العالم اليوم، بسبب زيادة الإقبال العالمي عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط، محققًا بذلك مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 بالمائة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.3 بالمائة ليصل إلى 2662.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولارًا في 26 سبتمبر، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة لتبلغ 2682.10 دولارًا.
وفي المعادن الثمينة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بواقع 0.4 بالمائة لتصل إلى 32.17 دولارًا للأوقية في حين صعدت بنحو 1.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع حتى الآن.
وقفز البلاتين 1.1 بالمائة ليصل إلى 1001.79 دولارًا بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمائة ليبلغ 1013.46 دولارًا.
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