نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسعى لتدعيم دفاع الفريق قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى تدعيم خط دفاع الفريق قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل منافسات الموسم الجديد.

وتأمل إدارة النادي برئاسة حسين لبيب أن تتمكن من إبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي مؤخرًا على حساب الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالسعودية.

وحسب مصدر من داخل إدارة الزمالك خلال تصريحات صحفية، فإن المجلس يعمل على تدعيم مركز قلب الدفاع في الفترة المقبلة، حيث يسعى للتعاقد مع لاعبين محليين بعد تعثر مفاوضات ضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا.

كما أشار المصدر إلى أن هناك اجتماعات منتظمة بين الإدارة والمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، لتحديد احتياجات الفريق بشكل دقيق، مع وضع أولويات المفاوضات خلال الفترة المتبقية قبل انتهاء القيد في 25 أكتوبر.

يُذكر أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق، أعلن عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" جاهزيته للعودة لتدريبات الفريق بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.