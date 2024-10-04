انت الأن تتابع خبر روسيا:تدريب الثوار في سوريا .. هل نشهد انتفاضة ثانية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن نظام كييف يقوم بتدريب مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" العامل في سوريا وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين.



وأضاف الوزير الروسي في مقالة تحت عنوان: "الأمم المتحدة: أن تكون من جديد مركزا لتنسيق أعمال الدول": "على أراضي سوريا، يقوم نظام فلاديمير زيلينسكي، بالتنسيق مع الأمريكيين، بتدريب ثوار تنظيم هيئة تحرير الشام على استخدام تقنيات جديدة لإنتاج الطائرات بدون طيار لغرض العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية في أراضي سوريا".



وأشار لافروف إلى أن التحالف الغربي يواصل ضرب الأراضي السورية، "وهو ما يلهم نظام كييف للقيام بأنشطة إرهابية مماثلة في المناطق الروسية، يتم خلالها تعريض المدنيين والبنية التحتية المدنية للهجمات، بمساعدة مباشرة من الغرب نفسه".



في 14 سبتمبر، ذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية أن لديها لقطات لاجتماعات في سوريا بين الأوكرانيين وأعضاء "هيئة تحرير الشام".



ونشرت الصحيفة صورة ظهر فيها شخصان، يرتدي أحدهما قميصا عليه رمح ثلاثي الشعب على كمه ( الشعارالأوكراني الرسمي)، والآخر يرتدي الزي العسكري الواقي باللون الرمادي والأزرق.

وذكرت الصحيفة أن اللقطات التي حصلت عليها تم تصويرها في مدينة إدلب، ويعود تاريخها إلى شهر يونيو من العام الجاري.



في يوم 12 سبتمبر، قال لافروف، في اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية على مائدة مستديرة حول القضايا الأوكرانية، إن مبعوثي المخابرات الأوكرانية يقومون بنشاط بتجنيد مقاتلين في سوريا وإفريقيا لتنفيذ عمليات إرهابية.



ولفت الوزير الانتباه إلى أن الهيئات المختصة الأوكرانية، اجتذبت متطرفين لتحضير وتنفيذ هجوم إرهابي في قاعة كروكوس قرب موسكو.