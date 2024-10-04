نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كان زيزو قريب من الأهلي؟.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن مفاجأة كبرى بشأن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وموقفه من الانتقال إلى المارد الأحمر منذ فترة كبيرة.

هل كان زيزو قريب من الأهلي؟

وقال يونس في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة mbc masr: "ندمت بشدة على إعلاني اقتراب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال إلى الأهلي قبل إتمام الصفقة".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد انهى كل الاجراءات الخاصة بانتقاله إلى صفوف الأهلي ولكن توقفت الصفقة وذلك منذ عامين أو أكثر".

واختتم حديثه: "علمت من أحد أقارب أحمد سيد زيزو أن والده ووكيل أعماله جلس مع أحد المسؤولين بالنادي الأهلي وكان كل شئ قد تم ولكن تسرعت وقمت بالإعلان وانقلب الوسط الرياضي وتوقفت الصفقة".