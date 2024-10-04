انت الأن تتابع خبر إسرائيل تمنع نقل ضحايا الغارات .. ولبنان يرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، سلسلة اتصالات دبلوماسية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات والسماح بنقل الضحايا والجرحى.



وأدان رئيس الحكومة اللبنانية في بيان، “ما يقوم به العدو الإسرائيلي من انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانيّة المتبعة”.



من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بإخلاء الطاقم الطبي من مستشفى بلدة مرجعيون الحكومي في الجنوب بعد تهديدات إسرائيلية؛ مما أدى الى توقف المستشفى عن العمل.