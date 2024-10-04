انت الأن تتابع خبر مفوض أوروبي يدعو إلى الاستعداد للحرب مع روسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر المرشح لمنصب المفوض الأوروبي الأول لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يزيد قدراته العسكرية، استعدادا لمواجهة محتملة مع روسيا.



نقلت وكالة "بلومبرغ" هذا التصريح عن بيان لحزب الشعب الأوروبي، حزب الأغلبية في البرلمان الأوروبي والذي ينتمي إليه كوبليوس.



وقال كوبيليوس، الذي شغل منصب رئيس وزراء ليتوانيا مرتين، إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يكون مستعدا لمواجهة عسكرية مع روسيا في غضون ست إلى ثماني سنوات".



كما دعا كوبيليوس الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قدرته على إنتاج الأسلحة والذخيرة ودعم فكرة إنشاء مخزون من القذائف.



ويواجه كوبيليوس جلسة استماع في البرلمان الأوروبي الشهر المقبل لتعيينه مفوضا للدفاع، وكلفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ"زيادة الاستثمار في أمن أوروبا وتوحيد صناعة الدفاع الأوروبية المفتتة للغاية"، حسب "بلومبرغ".



وكانت فون دير لاين أعلنت في وقت سابق عزمها على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى تكتل دفاعي، وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه المبادرة تؤكد النزعة العامة للدول الأوروبية تجاه العسكرة وتصعيد التوتر والمواجهة والاعتماد على الأساليب الصدامية في سياستها الخارجية. وأكد بيسكوف أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد في الاتحاد الأوروبي، ولا تقوم إلا بالدفاع عن مصالحها.