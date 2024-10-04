الأهلي يتحرك لضم 3 صفقات جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التحرك من أجل تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع ثلاث صفقات جديدة قبل إغلاق باب القيد في 25 أكتوبر الجاري.

الأهلي يتحرك للتعاقد مع 3 صفقات جديدة

وأوضح مصدر مطلع خلال تصريحان صحفية، أن لجنة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني بدأت في عملية التعاقد، مع التركيز على ضم لاعبين في مراكز المدافع والجناح والمهاجم، بما في ذلك صفقة أجنبية لدعم الفريق الأول.

وأشار المصدر، إلى أن هناك اتفاقا تم بعد مباراة السوبر الإفريقي على ضرورة التعاقد مع هذه الصفقات، خاصة بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق في نهائي السوبر الإفريقي.

كما أكد المصدر، أن الإدارة تسعى للتعاقد مع صفقتين من الدوري المصري في مركزي الدفاع والجناح، فيما ستكون الصفقة الثالثة للاعب أجنبي في خط الهجوم إلى جانب وسام أبو علي.

وأضاف المصدر، أن الإدارة قد اتفقت على عدم قيد علي معلول في الموسم الجديد إذا تم التعاقد مع لاعب أجنبي قبل الموعد النهائي.