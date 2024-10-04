9 شهداء جراء قصف إسرائيلى على عدة مناطق فى قطاع غزة منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

كما أفاد إعلام إسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.