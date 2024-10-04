نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في ديربي الكرة النسائية بالدوري المصري.. لايف متابعة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بجودة عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري لكرة القدم للسيدات لموسم 2024-2025.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الأهلي في دوري السيدات المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة"، وذلك في إطار افتتاح الدوري المصري لكرة القدم للسيدات. وتعد هذه المباراة التاريخية أول ديربي يجمع الفريقين في تاريخ كرة القدم النسائية المصرية.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في ديربي كرة القدم النسائية

ستقام المباراة بين الزمالك والأهلي اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر 2024، في افتتاح النسخة الجديدة من الدوري المصري للسيدات.

ستُقام مباراة ديربي السيدات بين الزمالك والأهلي في الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

يتم نقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني ومباشر لجميع عشاق كرة القدم في مصر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك للسيدات