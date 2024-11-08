عصام عبد الفتاح: زد كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، على أن فريق زد كان يستحق ركلة جزاء أمام النادي الأهلي، مشددا على ضرورة تدخل حكام تقنية الفيديو "الفار".

عصام عبدالفتاح: عمر جابر لا يستحق البطاقة الحمراء أمام سموحة

قال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: " زد كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وكان لا بد من تدخل حكم الفيديو VAR".

وتابع: "عمر جابر لا يستحق البطاقة الحمراء أمام سموحة في مباراة اليوم".

وشدد: "سموحة لا يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك لأن الاحتكاك لم يكن قوي، احتكاك طبيعي بين دونجا ولاعب سموحة".

وواصل: "سموحة لا يستحق ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة فى يد حسام عبد المجيد، لأن الكرة من الأرض".

وأردف: "مصطفى شلبي لا يستحق ركلة جزاء أمام سموحة والاحتكاك كان طبيعي".

واختتم: "هدف الزمالك الثاني أمام سموحة حالة جدلية، وكان لا بد أن تظهر خطوط الـ VAR، والبعض يقول لي ان الخطوط كانت عطلانة".